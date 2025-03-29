На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб

Російські війська продовжують масовані атаки на різних напрямках, але ЗСУ успішно стримують натиск. За минулу добу українські захисники відбили 183 штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Волинський та Поліський : Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

Куп’янський : 3 атаки в районах Загризового та Богуславки;

Харківський : 4 атаки в районах Вовчанська та Кам’янки;

За минулу добу зафіксовано 183 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет, 94 авіаударів, скинувши 179 керованих авіабомб, здійснив 5899 обстрілів, з них 145 - з реактивних систем залпового вогню, та 2853 удари дронами-камікадзе.

Нагадаємо, що за минулу добу, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.

Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2025 року орієнтовно становлять 912 490 ліквідованих окупантів, 10 478 танків та 21 796 бойових броньованих машин.

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