ua en ru
Сб, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб

Субота 29 березня 2025 08:39
UA EN RU
На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ зупинили 73 штурмові атаки ворога (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська продовжують масовані атаки на різних напрямках, але ЗСУ успішно стримують натиск. За минулу добу українські захисники відбили 183 штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу зафіксовано 183 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет, 94 авіаударів, скинувши 179 керованих авіабомб, здійснив 5899 обстрілів, з них 145 - з реактивних систем залпового вогню, та 2853 удари дронами-камікадзе.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб

Оперативна ситуація на напрямках

Харківський: 4 атаки в районах Вовчанська та Кам’янки;

Куп’янський: 3 атаки в районах Загризового та Богуславки;

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб

Лиманський: 16 атак поблизу Надії, Ямполівки, Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини;

Сіверський: 1 атака біля Івано-Дар’ївки;

Краматорський: 4 атаки в районі Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного;

Торецький: 20 атак біля Торецька, Диліївки, Щербинівки;

Покровський: 73 атаки біля 14 населених пунктів, зокрема Пантелеймонівки, Олександрополя, Тарасівки, Єлизаветівки;

Новопавлівський: 17 атак біля Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії;

Гуляйпільський: 4 атаки в районі Привільного;

Оріхівський: 8 атак в напрямку Щербаків, Малих Щербаків, Малої Токмачки;

Придніпровський: 2 атаки зупинено;

Волинський та Поліський: Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

Ситуація в Курській області

Сили оборони завдали ворогу втрат:

  • 28 авіаударів (44 керовані авіабомби);
  • 371 обстріл (16 із РСЗВ);
  • Зупинено 14 штурмових дій окупантів.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб

Нагадаємо, що за минулу добу, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.

Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2025 року орієнтовно становлять 912 490 ліквідованих окупантів, 10 478 танків та 21 796 бойових броньованих машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Масштабні пожежі, потрощені будинки і ресторан: як виглядає Дніпро після масованої атаки
Масштабні пожежі, потрощені будинки і ресторан: як виглядає Дніпро після масованої атаки
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна