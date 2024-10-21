Росіяни атакували Україну 119 дронами і ракетами: скільки збила ППО

Починаючи з 20:00 20 жовтня, до ранку 21 жовтня, станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводжували 119 повітряних об'єктів, задіяних у нападі.

Серед них була одна балістична ракета Іскандер-М, запущена з території окупованого Криму, а також керовані авіаційні ракети Х-35 і Х-31П, випущені з повітряного простору над Чорним морем. Основну частину повітряного нападу складали безпілотники - 116 дронів, запущених з російських територій Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони активно відбивали атаки.

На цей момент підтверджено збиття 59 ворожих безпілотників у різних регіонах України, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників втратили зв'язок під час польоту. За попередніми даними, до 10 ворожих дронів продовжують перебувати в повітряному просторі України. Попри активну роботу Сил оборони, частина безпілотників все ж влучила у цивільну інфраструктуру, завдавши певних пошкоджень.