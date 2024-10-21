Росіяни атакували Україну 119 дронами і ракетами: скільки збила ППО

У ніч на 21 жовтня Україна зазнала масованої атаки з боку російських військ. Окупанти використали ракети різних типів та ударні "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Починаючи з 20:00 20 жовтня, до ранку 21 жовтня, станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводжували 119 повітряних об'єктів, задіяних у нападі.
Серед них була одна балістична ракета Іскандер-М, запущена з території окупованого Криму, а також керовані авіаційні ракети Х-35 і Х-31П, випущені з повітряного простору над Чорним морем. Основну частину повітряного нападу складали безпілотники - 116 дронів, запущених з російських територій Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони активно відбивали атаки.
На цей момент підтверджено збиття 59 ворожих безпілотників у різних регіонах України, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях.
Крім того, 45 російських безпілотників втратили зв'язок під час польоту. За попередніми даними, до 10 ворожих дронів продовжують перебувати в повітряному просторі України. Попри активну роботу Сил оборони, частина безпілотників все ж влучила у цивільну інфраструктуру, завдавши певних пошкоджень.
Російські сили продовжують щоночі здійснювати масовані атаки на Україну за допомогою ударних дронів.
Увечері 20 жовтня агресор знову запустив "Шахеди" з напрямків північного сходу та півдня країни. У Києві повітряну тривогу оголосили о 00:07, після чого в столиці пролунала серія вибухів, спричинених роботою протиповітряної оборони. Протягом ночі вибухи повторювалися кілька разів. Повітряну тривогу скасували о 05:13, і вона тривала понад п'ять годин.
Того ж вечора російські війська завдали авіаудару по Харкову, застосувавши керовані авіабомби. В результаті атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що спричинило перебої з електропостачанням у кількох районах міста.
Окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові райони, зокрема Основ'янський та Київський. Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову становить 13 осіб.
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