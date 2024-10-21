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Нічний авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла

Понеділок 21 жовтня 2024 09:25
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Нічний авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла Фото: Нічний авіаудар по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок авіаудару по Харкову, що стався вчора близько 22:00, кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Раніше повідомлялося про 12 травмованих.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ворожі керовані авіабомби влучили в житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Значних пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, гаражі, приватні домоволодіння, автомобілі, а також лінії електропередач та автозаправна станція.

Після удару на місці виникло два невеликих осередки пожеж, які рятувальники швидко загасили. Психологи ДСНС надали допомогу десятьом постраждалим місцевим жителям.

Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місці для ліквідації наслідків обстрілу та надання необхідної допомоги населенню.

Фото: Нічний авіаудар по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Авіаудар по Харкову 20 жовтня

Ввечері 20 жовтня російські війська атакували Харків з повітря, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергосистему міста, що призвело до перебоїв з електропостачанням у кількох районах.

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали, зокрема Основ’янський та Київський райони.

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