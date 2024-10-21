Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО

Начиная с 20:00 20 октября, до утра 21 октября, по состоянию на 09:30 радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопровождали 119 воздушных объектов, задействованных в нападении.

Среди них была одна баллистическая ракета Искандер-М, запущенная с территории оккупированного Крыма, а также управляемые авиационные ракеты Х-35 и Х-31П, выпущенные из воздушного пространства над Черным морем. Основную часть воздушного нападения составляли беспилотники - 116 дронов, запущенных с российских территорий Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны активно отражали атаки.

На данный момент подтверждено сбитие 59 вражеских беспилотников в разных регионах Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.

Кроме того, 45 российских беспилотников потеряли связь во время полета. По предварительным данным, до 10 вражеских дронов продолжают находиться в воздушном пространстве Украины. Несмотря на активную работу Сил обороны, часть беспилотников все же попала в гражданскую инфраструктуру, нанеся определенные повреждения.