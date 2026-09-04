Росіяни атакували цивільні склади на Київщині

Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації та заяву Білогородського сільського голови Антона Овсієнко.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних не постраждав, загиблих також немає.
На місці події вже працюють усі необхідні екстрені та профільні служби.
Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки влучання та фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.
В ОВА вкотре закликали жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та у разі її оголошення негайно прямувати до найближчого укриття.
Оновлено 21:40
За словами Антона Овсієнко, під прицілом опинилися складські приміщення у селі Святопетрівське.
Зафіксовано чотири прямі влучання ворожих БпЛА. На місці події спалахнула пожежа, спостерігається сильне задимлення.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих та постраждалих немає. На місці працюють усі профільні та екстрені служби для ліквідації наслідків.
Через загрозу повторних ударів та задимлення місцева влада звернулася до жителів:
Нагадаємо, російські окупанти 4 вересня вдарили безпілотниками по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва, внаслідок чого є поранені.
За даними експертів, атаку "Шахеда" на СБУ міг коригувати агент РФ, який перебував безпосередньо поблизу об'єкта.
Докладніше про перебіг подій та наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Удар по кабінету Поклада, є поранені: що відомо про атаку на будівлю СБУ у центрі Києва".
Водночас джерела РБК-Україна в оборонній сфері попереджають, що це може бути лише початком чергової хвилі ескалації.
Зокрема, Росія може провести у вересні чотири масовані атаки із застосуванням ракет і дронів, цілячись у склади в західних областях та енергетичну інфраструктуру.