Росіяни атакували цивільні склади на Київщині

Наслідки влучання

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних не постраждав, загиблих також немає.

На місці події вже працюють усі необхідні екстрені та профільні служби.

Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки влучання та фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.

В ОВА вкотре закликали жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та у разі її оголошення негайно прямувати до найближчого укриття.

Оновлено 21:40

Деталі атаки на Святопетрівське

За словами Антона Овсієнко, під прицілом опинилися складські приміщення у селі Святопетрівське.

Зафіксовано чотири прямі влучання ворожих БпЛА. На місці події спалахнула пожежа, спостерігається сильне задимлення.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих та постраждалих немає. На місці працюють усі профільні та екстрені служби для ліквідації наслідків.

Через загрозу повторних ударів та задимлення місцева влада звернулася до жителів: