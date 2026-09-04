Удар по кабінету Поклада, є поранені: що відомо про атаку на будівлю СБУ у центрі Києва

Усі деталі резонансної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна нижче.

"Приліт" центром Києва

О 15:36 мер Києва Віталій Кличко написав про те, що внаслідок падіння дрона на дах нежитлової будівлі у Шевченківському районі почалася пожежа.

При цьому в Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що удару було завдано по центру столиці.

В той же час власник закладу "Завертайло", що знаходиться біля Софійського собору, написав, що його кафе було зруйновано внаслідок удару росіян.

У пресслужбі закладу уточнили, що він припинив роботу.

Трохи згодом у мережі з'явилися чутки про те, що ціллю атаки стала саме будівля Служби безпеки.

Удар був по СБУ

Президент України Володимир Зеленський згодом підтвердив, що росіяни атакували саме будівлю СБУ. Таку заяву голова держави зробив після розмови із в.о. голови СБУ Олександром Покладом.

За словами Зеленського, всі екстрені служби вже перебувають на місці удару, всім постраждалим надають необхідну допомогу.

"Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі", - додав президент.

Фото: наслідки російського удару по будівлі СБУ (Роман Кот, РБК-Україна)

Він доручив Покладу "адекватно, відчутно і наскільки можна дзеркально" відповісти російським окупантам на таку атаку.

Постраждали люди

За інформацією мера Кличка, станом на 16:33 відомо про 7 постраждалих у Шевченківському районі Києва. Шестеро з них було доставлено до лікарень.

Оновлено 17:06

Мер уточнив, що пожежу у "нежитловій будівлі", яку атакували росіяни, ліквідували. Відбулося руйнування перекриття та зовнішньої стіни.

При цьому кількість постраждалих зросла до 9, із них 7 людей госпіталізували.