Россияне атаковали гражданские склады в Киевской области

Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. В Бучанском районе в результате попадания повреждены складские помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации и заявление Белогородского сельского головы Антона Овсиенко.
По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто из гражданских не пострадал, погибших также нет.
На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные и профильные службы.
Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление российских войск против гражданского населения.
В ОВА еще раз призвали жителей области не игнорировать сигналы тревоги и в случае ее объявления немедленно направляться к ближайшему укрытию.
Обновлено 21:40
По словам Антона Овсиенко, под прицелом оказались складские помещения в селе Святопетровское.
Зафиксировано четыре прямых попадания вражеских БПЛА. На месте происшествия вспыхнул пожар, наблюдается сильное задымление.
По предварительной информации, в результате удара погибших и пострадавших нет. На месте работают все профильные и экстренные службы по ликвидации последствий.
Из-за угрозы повторных ударов и задымления местные власти обратились к жителям:
Напомним, российские оккупанты 4 сентября ударили беспилотниками по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева, в результате чего ранены.
По данным экспертов, атаку "Шахеда" на СБУ мог корректировать агент РФ, находившийся непосредственно вблизи объекта.
Подробнее о ходе событий и последствиях читайте в материале РБК-Украина "Удар по кабинету Залежи, ранены: что известно об атаке на здание СБУ в центре Киева".
В то же время, источники РБК-Украина в оборонной сфере предупреждают, что это может быть лишь началом очередной волны эскалации.
В частности, Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки с применением ракет и дронов, целясь в составы в западных областях и энергетическую инфраструктуру.