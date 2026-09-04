Россияне атаковали гражданские склады в Киевской области

Последствия попадания

По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто из гражданских не пострадал, погибших также нет.

На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные и профильные службы.

Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление российских войск против гражданского населения.

В ОВА еще раз призвали жителей области не игнорировать сигналы тревоги и в случае ее объявления немедленно направляться к ближайшему укрытию.

Обновлено 21:40

Детали атаки на Святопетровское

По словам Антона Овсиенко, под прицелом оказались складские помещения в селе Святопетровское.

Зафиксировано четыре прямых попадания вражеских БПЛА. На месте происшествия вспыхнул пожар, наблюдается сильное задымление.

По предварительной информации, в результате удара погибших и пострадавших нет. На месте работают все профильные и экстренные службы по ликвидации последствий.

Из-за угрозы повторных ударов и задымления местные власти обратились к жителям: