Росіяни атакували центр Чернігова і вбили двох людей

Близько 11:56 стало відомо про приліт ворожого БпЛА в місті. На той момент було відомо про одного потерпілого.

"Інформація уточнюється", - написав Брижинський.

Вже за кілька хвилин з'явилася інформація про перших жертв ворожої атаки.

"Попередньо загинуло 2 людини, ще 2 постраждало", - повідомив глава ОВА.

За його словами, також почалася пожежа в магазинах.

Всі інші наслідки російського удару наразі уточнюються.

Оновлено о 12:20

За словами глави ОВА, ворог завдав удару саме по центру міста.



Росіяни атакували мирних мешканців Чернігова, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день…



"На жаль, уже відомо про загиблих та поранених. Це справжній терор проти мирного населення. Немає жодного виправдання тим, хто забирає життя невинних людей", - наголосив Брижинський.