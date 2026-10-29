RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россияне атаковали центр Чернигова и убили двух человек

12:16 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Также известно о раненых в городе (Getty Images)

29 октября российские оккупанты нанесли удар по Чернигову, в результате которого погибли по меньшей мере двое мирных жителей.

Об этом заявил глава местной ОВА Дмитрий Брижинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 11:56 стало известно о прилете вражеского БПЛА в городе. На тот момент было известно об одном потерпевшем.

"Информация уточняется", – написал Брижинский.

Уже через несколько минут появилась информация о первых жертвах вражеской атаки.

"Предварительно погибли 2 человека, еще 2 пострадали", - сообщил глава ОВА.

По его словам, также начался пожар в магазинах.

Все остальные последствия российского удара сейчас уточняются.

Обновлено в 12:20

По словам главы ОВА, враг нанес удар именно по центру города.

Россияне атаковали мирных жителей Чернигова, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день...

"К сожалению, уже известно о погибших и раненых. Это настоящий террор против мирного населения. Нет никакого оправдания тем, кто забирает жизни невинных людей", - подчеркнул Брыжинский.

Обновлено в 12:54

Стало известно, что россияне ударили по городу "Бандеролью". Это произошло в то время, когда на улицах было много людей.

"К сожалению, уже известно о двух погибших. Это девочки. Им было всего по 15 лет. По меньшей мере 9 человек пострадали, среди них есть дети. Информация еще уточняется", - написал Чаус.

По его словам, также зафиксировано много разрушений - под удар попали объекты бизнеса, жилые дома и автомобили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЧерниговВойна России против УкраиныАтака дронов