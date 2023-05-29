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Обстріл Дніпропетровської області: кількість поранених збільшилась

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Дніпропетровська область, Понеділок 29 травня 2023 17:50
Обстріл Дніпропетровської області: кількість поранених збільшилась Фото: Обстріл Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість поранених після обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області зросла до 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Десятеро людей госпіталізовані після сьогоднішнього обстрілу Синельниківського району. З-поміж них і 11-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє з них "важкі". Решта - у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.

"Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області. Загинула 51-річна жінка", - додав Лисак.

Обстріл Дніпропетровської області 29 травня

Сьогодні російські окупанти обстріляли Покровську громаду. Раніше було відомо, що через ворожу атаку одна людина загинула, ще дев'ять - постраждали. Серед них 11-річна дитина.

Через атаку в громаді зруйновано два житлових будинки та ще 30 - пошкоджені. Також побиті й магазин та заправка.

Російські окупанти регулярно атакують область. Так, лише вчора загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

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