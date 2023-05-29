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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблий та постраждалі

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Дніпропетровська область, Понеділок 29 травня 2023 12:49
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблий та постраждалі Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області 29 травня. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Через ворожу атаку одна людина загинула, ще дев'ять - постраждали. Серед них 11-річна дитина.

Також було зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти регулярно атакують область. Так, лише вчора загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Окрім того, 26 травня окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру, внаслідок чого загинули чотири людини, руйнувань зазнали поліклініка та ветеринарна клініка.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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