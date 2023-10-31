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Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: в ДТЕК розповіли про наслідки

Україна, Вівторок 31 жовтня 2023 09:19
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Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: в ДТЕК розповіли про наслідки Фото: росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти вчора ввечері, 30 жовтня, атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Вчора ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання", - йдеться в повідомленні.

Через пошкодження без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Як повідомляють енергетики, обійшлося без постраждалих.

"Одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", - зазначили в ДТЕК.

Нічна атака по Україні 31 жовтня

Цієї ночі, 31 жовтня, російські війська вкотре атакували Україну дронам-камікадзе. Безпілотники спрямували на Хмельницьку область.

У регіоні вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БПЛА немає.

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ДТЕК ТЕС Війна Росії проти України
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