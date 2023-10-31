Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: в ДТЕК розповіли про наслідки
Російські окупанти вчора ввечері, 30 жовтня, атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Обладнання зазнало серйозних пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Вчора ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання", - йдеться в повідомленні.
Через пошкодження без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
Як повідомляють енергетики, обійшлося без постраждалих.
"Одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", - зазначили в ДТЕК.
Нічна атака по Україні 31 жовтня
Цієї ночі, 31 жовтня, російські війська вкотре атакували Україну дронам-камікадзе. Безпілотники спрямували на Хмельницьку область.
У регіоні вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БПЛА немає.
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