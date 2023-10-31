У Хмельницькій області пролунали вибухи, працювала ППО

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 31 жовтня, повідомлялося про роботу ППО.

Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БпЛА немає.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про безпілотники в Хмельницькій області, які рухалися курсом на Старокостянтинів.

Атака РФ по Хмельницькій області 25 жовтня

Нагадаємо, 25 жовтня окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.

Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.

Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.