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Россияне атаковали ТЭС в прифронтовом регионе: в ДТЭК рассказали о последствиях

Украина, Вторник 31 октября 2023 09:19
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Россияне атаковали ТЭС в прифронтовом регионе: в ДТЭК рассказали о последствиях Фото: россияне атаковали ТЭС в прифронтовом регионе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты вчера вечером, 30 октября, атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Оборудование получило серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Как сообщают энергетики, обошлось без пострадавших.

"Сразу после прекращения обстрелов энергетики приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", - отметили в ДТЭК.

Ночная атака по Украине 31 октября

Этой ночью, 31 октября, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронам-камикадзе. Беспилотники направили на Хмельницкую область.

В регионе ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе ПВО. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.

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ДТЭК ТЭС Война России против Украины
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