Росіяни атакували ТЕС в Одесі: руйнування надзвичайно серйозні

Енергетики зазначають, що масштаби руйнувань значні, а відновлення потребуватиме тривалого часу. Наразі фахівці працюють на місці - розбирають завали та оцінюють ступінь пошкоджень.

За інформацією компанії, удар був спрямований саме по об’єктах енергетики Одеси. Унаслідок атаки частина обладнання ТЕС зазнала серйозних руйнувань, що вплинуло на стабільність енергопостачання.

Пріоритет - критична інфраструктура

Енергетики наголошують, що першочерговим завданням є відновлення подачі електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше мінімізувати наслідки атаки.