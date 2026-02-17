Росіяни атакували ТЕС в Одесі: руйнування надзвичайно серйозні

Сьогодні вночі російські війська завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Енергетики зазначають, що масштаби руйнувань значні, а відновлення потребуватиме тривалого часу. Наразі фахівці працюють на місці - розбирають завали та оцінюють ступінь пошкоджень.
За інформацією компанії, удар був спрямований саме по об’єктах енергетики Одеси. Унаслідок атаки частина обладнання ТЕС зазнала серйозних руйнувань, що вплинуло на стабільність енергопостачання.
Енергетики наголошують, що першочерговим завданням є відновлення подачі електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше мінімізувати наслідки атаки.
У четвер, 12 лютого, російські війська знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. У компанії повідомили, що це вже одинадцята масована атака на їхні ТЕС з жовтня 2025 року.
Раніше, 3 лютого, російські сили також завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання. Тоді йшлося про дев’яту масовану атаку на об’єкти теплової генерації компанії з жовтня 2025 року. Енергетики наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує бити по об’єктах теплової генерації.