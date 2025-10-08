Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики

Атаки на енергетику

Нагадаємо, останніми тижнями російські окупанти знову сконцентрували свої атаки на енергетичних об'єктах України.

Зокрема, вчора, 7 жовтня, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Прилуках Чернігівської області. Понад 61 тисяча абонентів у місті залишилися без світла.

За словами міністра енергетики України Світлани Гринчук, лише за минулу добу росіяни вже понад 26 разів атакували енергетичні об'єкти України. Низка областей під прицілом щодня.

За її словами, насамперед Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. Також необхідно розвивати пасивний фізичний захист енергооб'єктів.