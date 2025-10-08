Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики

Российские войска атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
"Россия атаковала ТЭС ДТЭК. По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь", - отметили в ДТЭК.
Сообщается, что серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. Специалисты уже работают над устранением последствий.
"Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз", - добавили в компании.
Напомним, в последние недели российские оккупанты снова сконцентрировали свои атаки на энергетических объектах Украины.
В частности, вчера, 7 октября, оккупанты ударили по энергетическому объекту в Прилуках Черниговской области. Более 61 тысячи абонентов в городе остались без света.
По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, только за минувшие сутки россияне уже более 26 раз атаковали энергетические объекты Украины. Ряд областей под прицелом ежедневно.
По ее словам, прежде всего Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Также необходимо развивать пассивную физическую защиту энергообъектов.