Росіяни атакували Сумську область: пошкоджені об'єкти інфраструктури

У Сумській області пошкоджено два об'єкти інфраструктури через обстріли РФ. Мова про Шосткинський та Конотопський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

Крім того, у Шосткинському районі в селі Дружба було чутно п'ять вибухів, ймовірно окупанти атакували з ствольної артилерії.

"Ймовірно атакував FPV-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти", - йдеться у повідомленні.

Так, у селі Манухівка Конотопського району сталися одразу два вибухи.

Обстріл Сумської області

Російські війська після масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року постійно атакують прикордонні райони Сумської області.

Під ударом найчастіше знаходяться Шосткинський та Конотопський район, але дістається Сумам і не тільки.

Наприклад, 27 липня росіяни атакували місто Глухів Сумської області. Тоді 13 людей було поранено, більшість - діти, один підліток загинув.

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