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Россияне атаковали Сумскую область: повреждены объекты инфраструктуры

Сумы, Воскресенье 04 августа 2024 11:18
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Россияне атаковали Сумскую область: повреждены объекты инфраструктуры Фото: в Сумской области повреждены два объекта инфраструктуры из-за обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумской области повреждены два объекта инфраструктуры из-за обстрелов РФ. Речь о Шосткинском и Конотопском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Так, в селе Мануховка Конотопского района произошли сразу два взрыва.

"Вероятно атаковал FPV-дрон. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Шосткинском районе, в селе Дружба было слышно пять взрывов, вероятно оккупанты атаковали из ствольной артиллерии.

"В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", - добавили военные.

Обстрелы Сумской области

Российские войска после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года постоянно атакуют приграничные районы Сумской области.

Под ударом чаще всего находятся Шосткинский и Конотопский район, но достается Сумам и не только.

Например, 27 июля россияне атаковали город Глухов Сумской области. Тогда 13 людей были ранены, большинство - дети, один подросток погиб.

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