Росіяни атакували склад продуктів у Одесі, спалахнула масштабна пожежа

За словами Кіпера, вранці російські війська влучили у склад із продовольчими товарами. Цей об'єкт уже ставав ціллю ворожої атаки раніше. Після нового удару на території складу спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією очільника ОВА, повідомлень про постраждалих унаслідок удару по складському приміщенню не надходило.

Крім того, під ударом опинилися адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення. Також відомо про одного загиблого внаслідок російського обстрілу.

Наразі на місцях влучань триває ліквідація наслідків обстрілу. До робіт залучені відповідні служби.