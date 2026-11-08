Россияне атаковали склад продуктов в Одессе, загорелся масштабный пожар

По словам Кипера, утром российские войска попали в склад продовольственных товаров. Этот объект уже становился целью вражеской атаки раньше. После нового удара на территории склада вспыхнул масштабный пожар.

По информации главы ОВА, сообщений о пострадавших в результате удара по складскому помещению не поступало.

Кроме того, под ударом оказались административное здание и брошенное нежилое помещение. Также известно об одном погибшем в результате российских обстрелов.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий обстрела. К работам привлечены соответствующие службы.