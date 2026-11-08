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Россияне атаковали склад продуктов в Одессе, загорелся масштабный пожар

10:14 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали склад продуктов в Одессе, загорелся масштабный пожар Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)
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В воскресенье, 8 ноября, россияне снова атаковали Одессу. В результате обстрела погиб человек, а на складе продуктов вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам Кипера, утром российские войска попали в склад продовольственных товаров. Этот объект уже становился целью вражеской атаки раньше. После нового удара на территории склада вспыхнул масштабный пожар.

По информации главы ОВА, сообщений о пострадавших в результате удара по складскому помещению не поступало.

Кроме того, под ударом оказались административное здание и брошенное нежилое помещение. Также известно об одном погибшем в результате российских обстрелов.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий обстрела. К работам привлечены соответствующие службы.

Напомним, 4 ноября российские войска трижды атаковали ударными дронами складские помещения на рынке "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате ударов возникли пожары, уничтожены два автомобиля, один человек пострадал.

Кроме того, в ту ночь под удар попал торговый центр , где вспыхнул пожар.

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