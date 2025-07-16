Росіяни атакували "швидку" на Харківщині: поранено двох медиків

Як повідомляють, внаслідок атаки FPV-дроном поранення отримали двоє медиків - жінки віком 53 та 59 років.
Інцидент стався 16 липня близько 9-ї ранку в районі однієї з переправ, про що повідомили до Куп’янського районного відділу поліції.
Ворог прицільно вдарив по "швидкій", яка перебувала на завданні. Попри ушкодження, медпрацівниці відмовилися від госпіталізації.
Фото: Атака РФ на "швидку" на Харківщині (t.me/police_kh_region)
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці вже задокументували наслідки