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Росіяни атакували "швидку" на Харківщині: поранено двох медиків

Фото: Атака РФ на "швидку" на Харківщині (t.me/police_kh_region)
Автор: Владислава Ткаченко

На Харківщині російські війська вдарили по автомобілю екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Як повідомляють, внаслідок атаки FPV-дроном поранення отримали двоє медиків - жінки віком 53 та 59 років.

Інцидент стався 16 липня близько 9-ї ранку в районі однієї з переправ, про що повідомили до Куп’янського районного відділу поліції.

Ворог прицільно вдарив по "швидкій", яка перебувала на завданні. Попри ушкодження, медпрацівниці відмовилися від госпіталізації.

Фото: Атака РФ на "швидку" на Харківщині (t.me/police_kh_region)

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці вже задокументували наслідки

Атаки РФ на "швидку"

Російські війська не вперше атакують медичні автомобілі в Україні. За час повномасштабної війни зафіксовано кілька випадків, коли "швидкі" ставали мішенню для ворожих обстрілів та дронів.

Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право і кваліфікуються як воєнні злочини. Українські правоохоронці регулярно фіксують ці факти і відкривають кримінальні провадження для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що вдень 13 липня росіяни атакували цивільних у Стецьківському старостаті Сумської області. Після цього ворог вчинив повторну атаку, але вже по бригаді швидкої.

Крім того, в ніч проти 18 червня у Херсоні окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги. Двоє медиків отримали поранення.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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