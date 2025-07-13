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Росіяни повторним ударом біля Сум атакували медиків швидкої

Неділя 13 липня 2025 22:42
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Росіяни повторним ударом біля Сум атакували медиків швидкої Фото: двоє парамедиків обстежуються у лікарні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень росіяни атакували цивільних у Стецьківському старостаті Сумської області. Після цього ворог вчинив повторну атаку, але вже по бригаді швидкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку - вже по бригаді екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що наразі двоє парамедиків обстежуються у лікарні.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні вдень у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, і ще один отримав поранення.

Як уточнив Григоров, обстріл стався близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату. Зокрема, двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон.

"Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога. Мої співчуття рідним загиблого", - розповів очільник ОВА.

Крім того, в тому дописі Григоров закликав мешканців Сумської області мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, оскільки там ворог системно атакує цивільний транспорт.

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