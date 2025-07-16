Россияне атаковали "скорую" на Харьковщине: ранены двое медиков

Как сообщают, в результате атаки FPV-дроном ранения получили двое медиков - женщины в возрасте 53 и 59 лет.
Инцидент произошел 16 июля около 9 утра в районе одной из переправ, о чем сообщили в Купянский районный отдел полиции.
Враг прицельно ударил по "скорой", которая находилась на задании. Несмотря на повреждения, медработницы отказались от госпитализации.
Фото: Атака РФ на "скорую" на Харьковщине (t.me/police_kh_region)
На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители уже задокументировали последствия