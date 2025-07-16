Россияне атаковали "скорую" на Харьковщине: ранены двое медиков

Атаки РФ на "скорую"

Российские войска не впервые атакуют медицинские автомобили в Украине. За время полномасштабной войны зафиксировано несколько случаев, когда "скорые" становились мишенью для вражеских обстрелов и дронов.

Такие действия нарушают международное гуманитарное право и квалифицируются как военные преступления. Украинские правоохранители регулярно фиксируют эти факты и открывают уголовные производства для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что днем 13 июля россияне атаковали гражданских в Стецковском старостате Сумской области. После этого враг совершил повторную атаку, но уже по бригаде скорой.

Кроме того, в ночь на 18 июня в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль экстренной медицинской помощи. Двое медиков получили ранения.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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