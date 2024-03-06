Росіяни атакували дронами Суми, в місті є прильоти і поранені

В ніч на 6 березня, росіяни атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті зафіксовані прильоти, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що сталися три "прильоти" у різних частинах міста.
"На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються", - йдеться у повідомленні.
В ніч на 6 березня російський агресор вкотре атакував ударними безпілотниками Одесу. Після вибухів, у деяких районах міста виникли проблеми з енергопостачанням.
Крім того, сили ППО працювали по ворожих дронах у Київській області.
Також під час збиття БПЛА, вибухи пролунали у Хмельницькій області.
Додамо, що внаслідок атаки "Шахедами" на Одесу в ніч на 5 березня, пошкоджено санаторій, а також будинок і низку господарських будівель.
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