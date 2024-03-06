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Росіяни атакували дронами Суми, в місті є прильоти і поранені

Фото: росіяни атакували Суми дронами типу "Шахед" (ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 6 березня, росіяни атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті зафіксовані прильоти, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що сталися три "прильоти" у різних частинах міста.

"На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Атака "Шахедами" на Україну

В ніч на 6 березня російський агресор вкотре атакував ударними безпілотниками Одесу. Після вибухів, у деяких районах міста виникли проблеми з енергопостачанням.

Крім того, сили ППО працювали по ворожих дронах у Київській області.

Також під час збиття БПЛА, вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Додамо, що внаслідок атаки "Шахедами" на Одесу в ніч на 5 березня, пошкоджено санаторій, а також будинок і низку господарських будівель.

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