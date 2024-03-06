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Атака "Шахедів": частина Одеси лишилася без світла

Одеса, Середа 06 березня 2024 00:16
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Атака "Шахедів": частина Одеси лишилася без світла Фото: в Одесі зникло світло у деяких районах міста під час ворожої повітряної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі фіксують проблеми з електропостачанням та зникнення світла у деяких районах під час ворожої повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе. Перед тим у місті лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Зазначається, що світло зникло після опівночі в районі Молдаванки та подекуди у центрі Одеси.

Також в місті пролунали повторні вибухи. В Одесі продовжується бойова робота по відбиттю дронової атаки, працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Нічна атака "Шахедів" по Одесі

Раніше повідомлялося, що близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Місцевих жителів просили залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Вибухів у місті було кілька, і ворожа атака "Шахедів" продовжується. Військові ЗСУ попереджали також, що російські загарбники запускали у напрямку Одеси кілька груп дронів у кілька хвиль.

Так, о 00:15 в Силах оборони півдня України заявляли, що були зафіксовані кілька нових груп БпЛА з Чорного моря, що наближалися до Одеси.

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Одеса вимкнення світла Атака дронів
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