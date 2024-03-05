Війська РФ вночі атакували Одесу "Шахедами": 18 дронів збито, пошкоджено санаторій та будинки

Війська РФ сьогодні вночі, 5 березня, атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Вночі ворог знову підступно атакував ударними дронами типу Shahed-131/136. Повторення злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси та передмістя створювало реальну загрозу мирним жителям, ускладнюючи роботу ППО", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Повідомляється, що сили ППО збили 18 ударних безпілотників. Внаслідок влучення одного з дронів в Одеському районі пошкоджено будинки рекреаційного об'єкту. Сталося загоряння, але пожежа була оперативно ліквідована. Оздоровчий заклад не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом та господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.

Удари росіян по Одесі

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Одесі.

Так, у ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Внаслідок атаки ворожий дрон потрапив до однієї з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали. Загалом внаслідок атаки загинуло 20 людей.

Внаслідок ворожої атаки на Одесу, зокрема, загинула родина військових із 7-місячною дочкою. Крім того, під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою.

Як заявляв глава МЗС Литви, російська атака на Одесу є жахливим убивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки, наголошував він.