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Россияне атаковали дронами Сумы, в городе есть прилеты и раненые

Фото: россияне атаковали Сумы дронами типа "Шахед" (ГСЧС)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 6 марта, россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе зафиксированы прилеты, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что зафиксированы три "прилета" в разных частях города.

"На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются", - говорится в сообщении.

Атака "Шахедами" на Украину

В ночь на 6 марта российский агрессор в очередной раз атаковал ударными беспилотниками Одессу. После взрывов, в некоторых районах города возникли проблемы с энергоснабжением.

Кроме того, силы ПВО работали по вражеским дронам в Киевской области.

Также во время сбития БПЛА, взрывы прозвучали в Хмельницкой области.

Добавим, что в результате атаки "Шахедами" на Одессу в ночь на 5 марта, поврежден санаторий, а также дом и ряд хозяйственных построек.

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