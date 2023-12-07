Росіяни атакували "шахедами" портову інфраструктуру в Одеській області: загинув водій

Російські окупанти в ніч на 7 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під удар потрапила портова інфраструктура, є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання", - зазначив Кіпер.

За його словами, окупанти прицільно били саме по портовій інфраструктурі Подунавʼя. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. На місці "прильоту" сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Через російську атаку водій одній однієї з фур загинув.

"Вкотре наголошую на необхідність реагувати на сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки", - додав голова ОВА.

Нічна атака дронів

У ніч на 7 грудня у частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів дронів-камікадзе.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти випустили цієї ночі 18 "шахедів" з території окупованого Криму (мис Чауда). Основними напрямками удару були Одеська та Хмельницька області.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів. Як ми повідомляли, вночі у Хмельницькій області лунали вибухи через роботу ППО.