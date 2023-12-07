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Россияне атаковали "шахедами" портовую инфраструктуру в Одесской области: погиб водитель

Измаил, Четверг 07 декабря 2023 08:14
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Россияне атаковали "шахедами" портовую инфраструктуру в Одесской области: погиб водитель Фото: россияне атаковали "шахедами" Измаильский район (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под удар попала портовая инфраструктура, есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Сегодня ночью российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили большее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания", - отметил Кипер.

По его словам, оккупанты прицельно били именно по портовой инфраструктуре Подунавья. В результате атаки повреждено складское помещение, элеватор и грузовик. На месте "прилета" произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

Из-за российской атаки водитель одной из фур погиб.

"В очередной раз подчеркиваю необходимость реагировать на сигнал воздушной тревоги в случае опасности", - добавил глава ОВА.

Ночная атака дронов

В ночь на 7 декабря в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов дронов-камикадзе.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили этой ночью 18 "шахедов" с территории оккупированного Крыма (мыс Чауда). Основными направлениями удара были Одесская и Хмельницкая области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов. Как мы сообщали, ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

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