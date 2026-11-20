Російські війська вдарили двома балістичними ракетами по парковці ресторану в центрі міста, поранивши 20 людей, серед яких троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та допис голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
За даними обласної військової адміністрації, через атаку в місті є поранені.
Спочатку було відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.
Внаслідок обстрілу в Кривому Розі пошкоджено будівлю ресторану, гаражі та легкові автомобілі.
На місці події працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Згодомо в обласній військовій адміністрації заявили, що внаслідок російської атаки у місті постраждали 20 осіб. Серед поранених - троє дітей.
Найважчий стан у 7-річного хлопчика, який перебуває у лікарні. Медики докладають усіх зусиль, щоб врятувати йому життя.
Оновлено 21:35
Як зазначив Олександр Вілкул, окупанти поцілили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центральній частині міста.
Під час рятувальної операції ворог додатково завдав два удари реактивними "Шахедами", а згодом на місто летіли ще безпілотники.
Внаслідок атаки значно пошкоджені житлові будинки та об'єкти бізнесу поблизу.
У місті планують знизити тиск води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районах.
Також очікуються обмеження газопостачання.
Оновлено 22:05
Влада Кривого Рогу доддатково повідомила, що у лікарні померла 20-річна дівчина, яка працювала фельдшеркою швидкої допомоги.
Оновлено 22:20
В Дніпрпетровській ОВА зазначили, що кількість людей, які дістали поранення внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу, збільшилася до 21.
Усім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу.
Серед травмованих - двоє надзвичайників, які ліквідовували наслідки удару.
Під час атаки ворог також ударив по Дніпровському району.
В Обухівській громаді загорівся приватний житловий будинок.
Внаслідок цього інциденту постраждали троє людей - 77-річного чоловіка забрали до лікарні у стані середньої тяжкості, жінки 61 та 75 років проходитимуть лікування амбулаторно.
Також за словами Вілкула російські війська знову вдарили реактивним "Шахедом" по тій самій локації біля ресторану в Кривому Розі, цілеспрямовано атакуючи екстрені та комунальні служби.
Згодом стало відомо, що семирічний хлопчик помер у реанімації через тяжкі травми голови.
Лікарі зробили все можливе для його порятунку, проте дитина зазнала надто сильних травм, несумісних із життям.
Нагадаємо, що вранці 11 листопада росіяни масовано атакували Кривий Ріг дронами, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури.
Внаслідок удару місто частково залишилося без електропостачання, а місцеві лікарні та водоканал довелося перевести на роботу від генераторів.
Напередодні ввечері, 10 листопада, місто також перебувало під масованою атакою російських безпілотників.
Тоді зазначалося, що ворог цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі, намагаючись "заморозити" Кривий Ріг.