Росіяни намагаються "заморозити" Кривий Ріг, місто під масованою атакою дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги. Інформації про влучання і наслідки атаки поки немає.

За словами Вілкула, місто атакують ворожі безпілотники, а їхніми цілями є об'єкти критичної інфраструктури. У повітрі залишаються ще дрони.

Енергетика стала головною ціллю Росії останніми днями. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, зокрема на Дніпропетровщині. За даними Укренерго, через пошкодження світла не мали споживачі в шести областях.

Дніпропетровщина опиняється під ударами майже щодня. 8 листопада російський дрон влучив у будинок у передмісті Дніпра: одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а на місці спалахнула пожежа. Того ж дня внаслідок нічної атаки на енергетику без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів в області.