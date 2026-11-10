Росіяни намагаються "заморозити" Кривий Ріг, місто під масованою атакою дронів
Увечері 10 листопада Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських дронів. Ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, атака триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
За словами Вілкула, місто атакують ворожі безпілотники, а їхніми цілями є об'єкти критичної інфраструктури. У повітрі залишаються ще дрони.
Голова облради Микола Лукашук вважає, що росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг.
Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги. Інформації про влучання і наслідки атаки поки немає.
Енергетика стала головною ціллю Росії останніми днями. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, зокрема на Дніпропетровщині. За даними Укренерго, через пошкодження світла не мали споживачі в шести областях.
Дніпропетровщина опиняється під ударами майже щодня. 8 листопада російський дрон влучив у будинок у передмісті Дніпра: одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а на місці спалахнула пожежа. Того ж дня внаслідок нічної атаки на енергетику без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів в області.