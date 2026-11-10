ua en ru
Вт, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни намагаються "заморозити" Кривий Ріг, місто під масованою атакою дронів

23:25 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни намагаються "заморозити" Кривий Ріг, місто під масованою атакою дронів Фото: росіяни атакують Кривий Ріг (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Увечері 10 листопада Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських дронів. Ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За словами Вілкула, місто атакують ворожі безпілотники, а їхніми цілями є об'єкти критичної інфраструктури. У повітрі залишаються ще дрони.

Голова облради Микола Лукашук вважає, що росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги. Інформації про влучання і наслідки атаки поки немає.

Енергетика стала головною ціллю Росії останніми днями. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, зокрема на Дніпропетровщині. За даними Укренерго, через пошкодження світла не мали споживачі в шести областях.

Дніпропетровщина опиняється під ударами майже щодня. 8 листопада російський дрон влучив у будинок у передмісті Дніпра: одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а на місці спалахнула пожежа. Того ж дня внаслідок нічної атаки на енергетику без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів в області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кривий Ріг Дніпропетровська область Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини
Одна з тем на переговорах в Абу-Дабі - великий обмін полоненими, - джерела
Одна з тем на переговорах в Абу-Дабі - великий обмін полоненими, - джерела
Аналітика
Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир
Роман Коткореспондент РБК-Україна Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир