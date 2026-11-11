Кривий Ріг частково без світла після атаки РФ, лікарні та водоканал перевели на генератори

Росія масовано атакувала дронами об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Місто частково знеструмлене, лікарні та водоканал перевели на генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександа Вілкула.

Як повідомив Вілкул, атака відбулася пізно ввечері 10 листопада, обійшлося без жертв.

За його словами, це чергова терористична атака - крім об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено п'ять житлових будинків.

Частина міста на ранок залишилася без електрики. Частина лікарень та насосних станцій водоканалу працюють на генераторах.

На ранок вдалося у штатному режимі запустити міський електротранспорт. Також ведуться роботи на котельнях.

Вілкул зазначив, що всю ніч велися відновлювальні роботи, в яких задіяні бригади енергетиків, тепловиків та всіх комунальних служб.

Він також розповів, що внаслідок знеструмлення в одній із шахт було заблоковано 9 працівників, котрих рятувальники евакуювали на поверхню.

Ситуація складна, але у місті усі служби, лікарні та соціальні установи - працюють.