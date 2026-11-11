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Кривий Ріг частково без світла після атаки РФ, лікарні та водоканал перевели на генератори

10:46 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Кривий Ріг частково без світла після атаки РФ, лікарні та водоканал перевели на генератори Ілюстративне фото: Кривий Ріг частково без світла після атаки РФ (колаж РБК-Україна)
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Росія масовано атакувала дронами об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Місто частково знеструмлене, лікарні та водоканал перевели на генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександа Вілкула.

Як повідомив Вілкул, атака відбулася пізно ввечері 10 листопада, обійшлося без жертв.

За його словами, це чергова терористична атака - крім об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено п'ять житлових будинків.

Частина міста на ранок залишилася без електрики. Частина лікарень та насосних станцій водоканалу працюють на генераторах.

На ранок вдалося у штатному режимі запустити міський електротранспорт. Також ведуться роботи на котельнях.

Вілкул зазначив, що всю ніч велися відновлювальні роботи, в яких задіяні бригади енергетиків, тепловиків та всіх комунальних служб.

Він також розповів, що внаслідок знеструмлення в одній із шахт було заблоковано 9 працівників, котрих рятувальники евакуювали на поверхню.

Ситуація складна, але у місті усі служби, лікарні та соціальні установи - працюють.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських дронів. Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури.

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Кривий Ріг Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
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