Российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по парковке ресторана в центре города, ранив 20 человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и сообщение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
По данным областной военной администрации, из-за атаки в городе ранены.
Первоначально было известно о по меньшей мере восьми пострадавших.
В результате обстрела в Кривом Роге повреждено здание ресторана, гаражи и легковые автомобили.
На месте происшествия работают все профильные службы, идет ликвидация последствий атаки.
Впоследствии в областной военной администрации заявили, что в результате российской атаки в городе пострадали 20 человек. Среди раненых - трое детей.
Самое тяжелое состояние у 7-летнего мальчика, который находится в больнице. Медики прилагают все усилия, чтобы спасти ему жизнь.
Обновлено 21:35
Как отметил Александр Вилкул, оккупанты попали двумя баллистическими ракетами по парковке популярного ресторана в центральной части города.
Во время спасательной операции враг дополнительно нанес два удара реактивными "Шахедами", а затем на город летели еще беспилотники.
В результате атаки значительно повреждены жилые дома и объекты бизнеса поблизости.
В городе планируется снизить давление воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах.
Также ожидаются ограничения газоснабжения.
Обновлено 22:05
Власти Кривого Рога дополнительно сообщили, что в больнице скончалась 20-летняя девушка, работавшая фельдшеркой скорой помощи.
Напомним, что утром 11 ноября россияне массированно атаковали Кривой Рог дронами, попав в объекты критической инфраструктуры.
В результате удара город частично остался без электроснабжения, а местные больницы и водоканал пришлось перевести на работу от генераторов.
Накануне вечером 10 ноября город также находился под массированной атакой российских беспилотников.
Тогда отмечалось, что враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре, пытаясь заморозить Кривой Рог.