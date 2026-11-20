Російські війська вдарили двома балістичними ракетами по парковці ресторану в центрі міста, поранивши 20 людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та допис голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За даними обласної військової адміністрації, через атаку в місті є поранені.

Спочатку було відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

Внаслідок обстрілу в Кривому Розі пошкоджено будівлю ресторану, гаражі та легкові автомобілі.

На місці події працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Згодомо в обласній військовій адміністрації заявили, що внаслідок російської атаки у місті постраждали 20 осіб. Серед поранених - троє дітей.

Найважчий стан у 7-річного хлопчика, який перебуває у лікарні. Медики докладають усіх зусиль, щоб врятувати йому життя.

Оновлено 21:35

Як зазначив Олександр Вілкул, окупанти поцілили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центральній частині міста.

Під час рятувальної операції ворог додатково завдав два удари реактивними "Шахедами", а згодом на місто летіли ще безпілотники.

Внаслідок атаки значно пошкоджені житлові будинки та об'єкти бізнесу поблизу.

У місті планують знизити тиск води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районах.

Також очікуються обмеження газопостачання.

Оновлено 22:05

Влада Кривого Рогу доддатково повідомила, що у лікарні померла 20-річна дівчина, яка працювала фельдшеркою швидкої допомоги.

Оновлено 22:20

В Дніпрпетровській ОВА зазначили, що кількість людей, які дістали поранення внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу, збільшилася до 21.

Усім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу.

Серед травмованих - двоє надзвичайників, які ліквідовували наслідки удару.

Під час атаки ворог також ударив по Дніпровському району.

В Обухівській громаді загорівся приватний житловий будинок.

Внаслідок цього інциденту постраждали троє людей - 77-річного чоловіка забрали до лікарні у стані середньої тяжкості, жінки 61 та 75 років проходитимуть лікування амбулаторно.

Також за словами Вілкула російські війська знову вдарили реактивним "Шахедом" по тій самій локації біля ресторану в Кривому Розі, цілеспрямовано атакуючи екстрені та комунальні служби.

Згодом стало відомо, що семирічний хлопчик помер у реанімації через тяжкі травми голови.

Лікарі зробили все можливе для його порятунку, проте дитина зазнала надто сильних травм, несумісних із життям.