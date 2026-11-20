Российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по парковке ресторана в центре города, ранив 20 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и сообщение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

По данным областной военной администрации, из-за атаки в городе ранены.

Первоначально было известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

В результате обстрела в Кривом Роге повреждено здание ресторана, гаражи и легковые автомобили.

На месте происшествия работают все профильные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Впоследствии в областной военной администрации заявили, что в результате российской атаки в городе пострадали 20 человек. Среди раненых - трое детей.

Самое тяжелое состояние у 7-летнего мальчика, который находится в больнице. Медики прилагают все усилия, чтобы спасти ему жизнь.

Обновлено 21:35

Как отметил Александр Вилкул, оккупанты попали двумя баллистическими ракетами по парковке популярного ресторана в центральной части города.

Во время спасательной операции враг дополнительно нанес два удара реактивными "Шахедами", а затем на город летели еще беспилотники.

В результате атаки значительно повреждены жилые дома и объекты бизнеса поблизости.

В городе планируется снизить давление воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах.

Также ожидаются ограничения газоснабжения.

Обновлено 22:05

Власти Кривого Рога дополнительно сообщили, что в больнице скончалась 20-летняя девушка, работавшая фельдшеркой скорой помощи.