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Росіяни атакували ракетами Павлоград, пошкоджені підприємства і була пожежа

Фото: названі наслідки ракетного удару по Павлограду (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти у ніч проти 5 березня завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник зазначив, що у Павлограді через нічну ракетну атаку пошкоджень зазнали два промпідприємства.

"На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили", - розповів начальника ОВА у своєму Telegram-каналі.

Крім того, були побиті вікна у двох п'ятиповерхівках, розповів Лисак.

"На щастя, люди не постраждали", - додав чиновник.

Інші російські атаки в регіоні

Також глава ОВА поінформував, що росармія гатила по Покровській громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Через ворожі обстріли обійшлося без загиблих і поранених.

Чиновник додав, що у Дніпропетровській області силами та засобами протиповітряної оборони вночі були збиті 12 безпілотників противника.

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні ворог завдав ракетного удару із застосуванням балістики також по Білгород-Дністровському району Одеської області. Там ворожа ракета влучила у порожній санаторій, і будівля через обстріл була майже повністю зруйнована. Обійшлося без постраждалих.

Додамо, Одеська область ввечері 4 березня зазнала масованої повітряної атаки, загинула одна людина і були руйнування у регіоні. А частина Одеси лишилася без світла, тепла та води.

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ПавлоградПожежаРакетна атака