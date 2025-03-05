Росіяни атакували ракетами Павлоград, пошкоджені підприємства і була пожежа

Чиновник зазначив, що у Павлограді через нічну ракетну атаку пошкоджень зазнали два промпідприємства.

"На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили", - розповів начальника ОВА у своєму Telegram-каналі.

Крім того, були побиті вікна у двох п'ятиповерхівках, розповів Лисак.

"На щастя, люди не постраждали", - додав чиновник.

Інші російські атаки в регіоні

Також глава ОВА поінформував, що росармія гатила по Покровській громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Через ворожі обстріли обійшлося без загиблих і поранених.

Чиновник додав, що у Дніпропетровській області силами та засобами протиповітряної оборони вночі були збиті 12 безпілотників противника.