Росіяни атакували ракетами Павлоград, пошкоджені підприємства і була пожежа

Російські окупанти у ніч проти 5 березня завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені промислові підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Чиновник зазначив, що у Павлограді через нічну ракетну атаку пошкоджень зазнали два промпідприємства.
"На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили", - розповів начальника ОВА у своєму Telegram-каналі.
Крім того, були побиті вікна у двох п'ятиповерхівках, розповів Лисак.
"На щастя, люди не постраждали", - додав чиновник.
Також глава ОВА поінформував, що росармія гатила по Покровській громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Через ворожі обстріли обійшлося без загиблих і поранених.
Чиновник додав, що у Дніпропетровській області силами та засобами протиповітряної оборони вночі були збиті 12 безпілотників противника.
Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні ворог завдав ракетного удару із застосуванням балістики також по Білгород-Дністровському району Одеської області. Там ворожа ракета влучила у порожній санаторій, і будівля через обстріл була майже повністю зруйнована. Обійшлося без постраждалих.
Додамо, Одеська область ввечері 4 березня зазнала масованої повітряної атаки, загинула одна людина і були руйнування у регіоні. А частина Одеси лишилася без світла, тепла та води.
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