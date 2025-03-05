Россияне атаковали ракетами Павлоград, повреждены предприятия и был пожар

Чиновник отметил, что в Павлограде из-за ночной ракетной атаки повреждения получили два промпредприятия.

"На одном из них произошел пожар, его спасатели потушили", - рассказал начальника ОВА в своем Telegram-канале.

Кроме того, были побиты окна в двух пятиэтажках рассказал Лысак

"К счастью, люди не пострадали", - добавил чиновник.

Другие российские атаки в регионе

Также глава ОВА проинформировал, что росармия била по Покровской громаде Никопольского района из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.

Чиновник добавил, что в Днепропетровской области силами и средствами противовоздушной обороны ночью были сбиты 12 беспилотников противника.