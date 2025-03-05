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Россияне атаковали ракетами Павлоград, повреждены предприятия и был пожар

Фото: названы последствия ракетного удара по Павлограду (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в ночь на 5 марта нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате вражеской атаки были повреждены промышленные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Чиновник отметил, что в Павлограде из-за ночной ракетной атаки повреждения получили два промпредприятия.

"На одном из них произошел пожар, его спасатели потушили", - рассказал начальника ОВА в своем Telegram-канале.

Кроме того, были побиты окна в двух пятиэтажках рассказал Лысак

"К счастью, люди не пострадали", - добавил чиновник.

Другие российские атаки в регионе

Также глава ОВА проинформировал, что росармия била по Покровской громаде Никопольского района из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.

Чиновник добавил, что в Днепропетровской области силами и средствами противовоздушной обороны ночью были сбиты 12 беспилотников противника.

Как сообщалось ранее, вечером накануне враг нанес ракетный удар с применением баллистики также по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Там вражеская ракета попала в пустой санаторий, и здание из-за обстрела было почти полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.

Добавим, Одесская область вечером 4 марта подверглась массированной воздушной атаке, погиб один человек и были разрушения в регионе. А часть Одессы осталась без света, тепла и воды.

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ПавлоградПожарРакетная атака