UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області: в ОП розповіли про поранених

Фото: Росіяни атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 2 січня завдали двох ракетних ударів по Донецькій області. Внаслідок атаки ворога постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Посадовець розповів, що під обстріл потрапила Дружківка.

"Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", - зазначив Тимошенко.

Заступник глави ОП додав, що решта даних уточнюються.

Нагадаємо, 31 грудня загарбники вдарили ракетою С-300 по Лиманському відділку поліції Донецької області. Внаслідок атаки росіян зазнав поранення правоохоронець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України