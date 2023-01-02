Россияне атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области: в ОП рассказали о раненых

Российские оккупанты 2 января нанесли два ракетных удара по Донецкой области. В результате атаки врага пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Чиновник рассказал, что под обстрел попала Дружковка.
"Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", - отметил Тимошенко.
Замглавы ОП добавил, что остальные данные уточняются.
Напомним, 31 декабря захватчики ударили ракетой С-300 по Лиманскому отделу полиции Донецкой области. В результате атаки россиян получил ранение правоохранитель.
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