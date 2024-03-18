Російські терористи вночі атакували "Шахедами" Кіровоградську область. Влучили по промислових об'єктах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Світловодської міської територіальної громади Андрія Маліцького.
"Внаслідок нічної атаки ворожими "Шахедами" по території Світловодської міської територіальної громади зафіксовано прильоти по об'єктах промисловості", - написав Маліцький й додав, що обійшлось без жертв.
За словами голови Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрія Райковича, внаслідок атаки "Шахедів" в Олександрійському районі були пошкоджені приватні промислові об'єкти, а також житлові будинки навколо. Вибухова хвиля вибила в будинках вікна та побила дахи уламками.
У тому ж числі Райкович підтвердив інформацію щодо відсутності постраждалих.
Фото: росіяни атакували промислові об'єкти Кіровоградської області, є й інші руйнування (Getty Images)
У ніч на 18 березня російські терористи вдались до чергового масованого удару проти України. Ворог атакував:
До відбиття повітряного нападу були залучені:
Під час бойової роботи вдалось збити 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької та низки інших областей.
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