"В результате ночной атаки вражескими "Шахедами" по территории Светловодской городской территориальной общины зафиксированы прилеты по объектам промышленности", - написал Малицкий и добавил, что обошлось без жертв.

По словам главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, в результате атаки "Шахедов" в Александрийском районе были повреждены частные промышленные объекты, а также жилые дома вокруг. Взрывная волна выбила в домах окна и побила крыши обломками.

В том же числе Райкович подтвердил информацию об отсутствии пострадавших.

Фото: россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения (Getty Images)

Атака на Украину в ночь на 18 марта

В ночь на 18 марта российские террористы прибегли к очередному массированному удару против Украины. Враг атаковал:

5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области;

2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области;

22-мя ударными БпЛА типа Shahed, которые запустил из района российского Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины;

средства радиоэлектронной борьбы.

Во время боевой работы удалось сбить 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой и ряда других областей.