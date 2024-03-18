Российские террористы ночью атаковали "Шахедами" Кировоградскую область. Попали по промышленным объектам региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Светловодской городской территориальной громады Андрея Малицкого.
"В результате ночной атаки вражескими "Шахедами" по территории Светловодской городской территориальной общины зафиксированы прилеты по объектам промышленности", - написал Малицкий и добавил, что обошлось без жертв.
По словам главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, в результате атаки "Шахедов" в Александрийском районе были повреждены частные промышленные объекты, а также жилые дома вокруг. Взрывная волна выбила в домах окна и побила крыши обломками.
В том же числе Райкович подтвердил информацию об отсутствии пострадавших.
Фото: россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения (Getty Images)
В ночь на 18 марта российские террористы прибегли к очередному массированному удару против Украины. Враг атаковал:
К отражению воздушного нападения были привлечены:
Во время боевой работы удалось сбить 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой и ряда других областей.
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