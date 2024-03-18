Повітряні сили вночі знищили 17 ворожих "Шахедів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

"До відбиття повітряної атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - повідомили у Повітряних силах.

Вночі росіяни атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області та 22-ма ударними БпЛА типу "Шахед". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ, Росія.

Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по пожежній частині у Харківській області. Повідомлялося про одного постраждалого. Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: було пошкоджено вікна, двері, ворота, дах і фасадна частина. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з яких отримав травму руки. Це був водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу, йому була надана перша медична допомога на місці.

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