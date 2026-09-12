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Россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле, есть погибшие

17:07 12.09.2026 Сб
2 мин
Враг целенаправленно уничтожает бизнес и гражданские объекты
aimg Сергей Козачук
Россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле, есть погибшие Фото: Звягель попал под удар РФ (Getty Images)
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В Житомирской области из-за российских обстрелов 12 сентября погибли два человека. Кроме того, под ударом оказались автозаправочные станции и предприятие.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Последствия вражеских ударов

По словам главы области, российские войска продолжают терроризировать регион.

Ночной удар - враг поразил предприятие с иностранными инвестициями.

Утренние обстрелы - в Звягеле под удар попала автозаправочная станция, а в Коростене - еще две АЗС. В этих случаях обошлось без жертв.

Попадания по гражданским - около часа назад кафиры снова ударили по Звягелю, попав в продуктовый магазин. В результате этой атаки 2 человека погибли.

В ОВА призывают жителей области не пренебрегать правилами безопасности и обязательно находиться в укрытиях во время воздушной тревоги

Обновлено 17:30

Детали разрушений

В ГСЧС отметили, что под ударом оказались Коростенский и Звягельский районы.

В результате вражеских попаданий вспыхнули пожары на двух автозаправочных станциях и в помещении магазина.

Кроме того, огонь охватил два легковых автомобиля и сухую растительность.

Фото: Звягель попал под удар РФ (t.me/dsns_telegram)

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу повторных обстрелов со стороны оккупантов, спасатели ликвидировали все очаги возгораний.

На местах происшествия работали все соответствующие экстренные и оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточнится.

Обстрел Запада Украины 12 сентября

Напомним, 12 сентября под массированным ударом российских беспилотников оказались Волынская и Ровенская области.

Во время воздушной тревоги в регионах активные боевые задачи выполняли силы противовоздушной обороны, а местных жителей призывали избегать объектов инфраструктуры, в том числе АЗС.

Кроме этого, россияне ударили по пассажирскому поезду в Луцке. Благодаря своевременной эвакуации пассажиров удалось избежать жертв и пострадавших, однако железнодорожники предупредили о возможных задержках и изменениях в графиках движения.

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