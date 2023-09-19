Росіяни атакували приватні будинки в Середино-Буді Сумської області: є поранені

Близько 11:30 окупанти з території Російської Федерації обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які перебували на території власних домогосподарств, пошкоджено два приватні будинки.

Фото: Середина-Буда (google.com/maps)

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Сумській області

Після звільнення Сумської області від росіян весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Нещодавно росіяни з артилерії обстріляли Великописарівську громаду в Сумській області. Через атаку загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

Пізніше російські окупанти завдали артилерійського удару по території Ворожбянської громади, під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.