Россияне атаковали частные дома в Середино-Буде Сумской области: есть раненые

Около 11:30 оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района.

Отмечается, что в результате обстрела ранены двое местных жителей, которые находились на территории собственных домохозяйств, повреждены два частных дома.

Фото: Середина-Буда (google.com/maps)

Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от россиян весной прошлого года, оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории. Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно россияне из артиллерии обстреляли Великописаревскую общину в Сумской области. Из-за атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Позже российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Ворожбянской общины, при обстреле ранения получил местный житель.