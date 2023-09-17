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Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий

Неділя 17 вересня 2023 22:14
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Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Так, російські окупанти завдали артилерійського удару по території Ворожбянської громади. Усього в громаді пролунало девʼять вибухів.

Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.

Ситуація в Сумській області

Після звільнення Сумської області від росіян весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Нещодавно в Оперативному командуванні "Північ" попереджали, що росіяни запустили фейк про нібито підготовку української сторони до провокацій на прикордонні.

Крім того, сьогодні росіяни з артилерії обстріляли Великописарівську громаду в Сумській області. Через атаку загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

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