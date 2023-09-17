Прикордонну громаду в Сумській області обстріляли з артилерії: є жертви
Російські окупанти з артилерії обстріляли сьогодні вранці Великописарівську громаду в Сумській області. Під обстрілом опинилися мирні мешканці, які перебували на території власного домогосподарства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
Обстріл стався близько 10-ї години ранку. В результаті ворожої атаки загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством. Прокурори разом з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.
Фото: наслідки обстрілу Великописарівської громади
Ситуація в Сумській області
Після звільнення Сумської області від окупантів весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада області навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.
Нещодавно в Оперативному командуванні "Північ" попереджали, що росіяни запустили фейк про нібито підготовку української сторони до провокацій на прикордонні.
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