Росіяни атакували поїзд на Дніпропетровщині, людей встигли евакуювати

Удари по залізничній інфраструктурі України

Нагадаємо, що російські війська регулярно атакують українські залізничні об'єкти та пасажирський транспорт.

Зокрема, сьогодні, 2 вересня, через наслідки обстрілів та технічні ускладнення затримки поїздів "Укрзалізниці" досягли майже 11 годин. Найбільше запізнення зафіксували у рейсу, що прямував із Лозової до Львова.

Крім того, напередодні, у ніч на 1 вересня, Росія прицільно вдарила балістикою по депо "Укрзалізниці" в Києві. Внаслідок цієї ворожої атаки загинули семеро людей, шість із яких виявилися працівниками залізниці.