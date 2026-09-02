Росіяни атакували поїзд на Дніпропетровщині, людей встигли евакуювати

Росіяни ударили безпілотником по поїзду №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки завчасній евакуації пасажири та залізничники не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Ворожий БПЛА влучив безпосередньо біля залізничного потяга. Втім, критичних наслідків для людей вдалося уникнути завдяки оперативним діям цивільних служб.
Моніторинг - Влучна робота моніторингової команди залізничників дозволила вчасно виявити загрозу.
Евакуація - Пасажирів, а також поїзну й локомотивну бригади вивели на безпечну відстань ще до прильоту.
Наслідки - У момент удару всі люди перебували в укритті чи безпечній зоні.
Основний удар на себе прийняв локомотив.
Наразі для людей організували альтернативний транспорт.
За сприяння Дніпропетровської ОВА пасажирів пересадили на автобуси, які вже прямують до станції призначення.
Нагадаємо, що російські війська регулярно атакують українські залізничні об'єкти та пасажирський транспорт.
Зокрема, сьогодні, 2 вересня, через наслідки обстрілів та технічні ускладнення затримки поїздів "Укрзалізниці" досягли майже 11 годин. Найбільше запізнення зафіксували у рейсу, що прямував із Лозової до Львова.
Крім того, напередодні, у ніч на 1 вересня, Росія прицільно вдарила балістикою по депо "Укрзалізниці" в Києві. Внаслідок цієї ворожої атаки загинули семеро людей, шість із яких виявилися працівниками залізниці.